Vevelstad skjerper karantenekrav med tilbakevirkende kraft

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Vevelstad kommune mandag 16. mars følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

A. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt C i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. B. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon.

C. Vedtaket gjelder per 16.03.20 følgende områder: Hele Norge, med unntak av Helgelandskommunene. Foreløpig gjelder vedtaket disse områdene, men kan endres om situasjonen endrer seg.

D. Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser utover landegrensene. Kommuneoverlegen anbefaler på det sterkeste at samtlige innbyggere følger de nasjonale helsemyndighetenes råd om å begrense reisevirksomhet til det strengt nødvendige.

E. Kommunen innfører strengere restriksjoner for personer i samfunnskritiske funksjoner. Personer som innehar slike funksjoner, skal ikke reise ut av området. Unntak vil være der ivaretakelsen av samfunnskritisk funksjon nødvendiggjør slike reiser. Eksempel her er fører og personell av vare- og passasjertransport samt personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

F. Det gjøres unntak for virksomheter som er avhengig av personell/arbeidskraft som kommer fra områder som er underlagt karantenebestemmelser. Disse virksomhetene skal innføre bevegelserestriksjoner på sine ansatte.

G. Kommunen forutsetter at virksomheter unntatt i punkt F kontakter Vevelstad kommune slik at praktisering av unntaket gjøres i samråd med kommunen.Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 9.mars for fylkene Oslo, Viken, Vestland og Rogaland. For øvrige områder har vedtaket tilbakevirkende kraft fra og med 13.mars. Datoene begrunnes med ulikt spredningsmønster av Covid-19 og antallsmittede i ulike deler av landet. Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport. Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaket har virkning fra 16.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.