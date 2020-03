Vega-ferja innstilt

Nyheter

Klokken 06.21 mandag melder Torghatten Trafikkselskap at ferjesambandet Igerøy-Horn er innstilt inntil videre på grunn av tekniske årsaker.

Klokken 08.03 melder TTS at Vega-ferjen gjenopptar ruten fra Igerøy klokken 09.30.

Ved siste melding i 8-tiden lå MF Hornstind på Horn. Driftssjef Jarle Rodahl i TTS opplyser at dette skyldes behov for hjelp av teknikere fra fastlandet. Første tur skulle i utgangspunktet gå fra Igerøy klokken 06.30, med retur fra Horn 07.30. Disse to turene måtte innstilles.

- Vi hadde en teknisk feil på en komponent som gjorde at vi måtte til fastlandet for å få hjelp av teknikere. Det var sikkerhetsutstyr som måtte ordnes, og da har vi retningslinjer som sier at vi ikke kan frakte passasjerer. Nå har vi fått reparert problemet, så ferjen gjenopptar ruten igjen fra Igerøy slik at vi er i riktig posisjon når ferjen gjenopptar ruten, sier Rodahl

Følg med på skipstrafikken.