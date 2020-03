Sømna setter elever fra videregående skole i Brønnøy i karantene

Nyheter

Sømna kommune slutter seg til nye karanteneregler for personer som har oppholdt seg utenfor Helgeland, men går lenger. De nye karantenereglene for elever og studenter som kommunen bekjentgjorde lørdag, presiseres nå også å gjelde elever som går på videregående skole i Brønnøy.

Både hybelboere og dagpendlere

"Både de som bor på hybel og de som dagpendler frem og tilbake. Karantene for elever og studenter starter ved hjemkomst og vedtaket har tilbakevirkende kraft fra fredag 13. mars", skriver kommunedirektør Arne Johansen i pressemeldingen.

Overfor BAnett bekrefter Johansen presiseringen.

- Vi sa allerede lørdag at elever som kommer tilbake fra studiesteder skal i karantene 14 dager. Dette er kun en presisering av hva vi meldte lørdag; at karantenen også gjelder elever fra videregående skole i Brønnøy, også de som har dagpendlet. Jeg tenker at det er en god investering. At vi holder elevene våre i karantene 14 dager vil begrense smittespredning, sier Johansen.

- Men hva med øvrige innbyggere i Sømna som har vært på butikk eller på jobb i Brønnøy? Samt dem som pendler fra Brønnøy og inn til Sømna for å gå på arbeid?

- Vi er ikke der nå at vi kan utvide karantenepåbudet til å gjelde andre enn elevene. Hvis vi hadde tatt det grepet, så må vi ha kontroll på de samfunnsmessige konsekvensene med å stenge helt ned. Vi mener vi har rimelig kontroll i forhold til den situasjonen vi er i ved å gjøre denne begrensningen overfor elevene. Hvis det skulle bli aktuelt å stenge ned kommunegrensen, så er det ikke noe Sømna vil gjøre ensidig. Men i forhold til elevene så mener vi det er riktig, sier Johansen.

Karantene for dem som har vært utenfor Helgeland

I pressemeldingen slutter Sømna kommune seg til de skjerpede karantenereglene som innebærer 14 dager karantene for personer som har vært utenfor Helgeland. Dette i likhet med hva kommuneoverlegene i Alstahaug, Vefsn og Rana besluttet søndag.