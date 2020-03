Brønnøy kommune svarer på spørsmål om Korona og karantene

Nyheter

Brønnøy kommune har i en pressemelding forsøkt å samle spørsmål og svar mange har stilt om Korona-viruset og karantenebestemmelsene.

1. Jeg er utenfor Helgeland nå og skal reise hjem. Blir jeg satt i karantene når jeg kommer hjem?

Svar: Ja. Etter pressemeldingen som kom ut 16. mars må du det da alle som har vært utenfor Helgeland må i 14 dagers karantene.

2. Må familien til den som har reist utenfor Helgeland være i karantene?

Svar: Nei. Men husstanden bør innrette seg slik at nærkontakt med personen i karantene begrenses. God håndhygiene i hele husstanden med hyppig håndvask med såpe og vann, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider gjelder.

3. Jeg har hatt besøk av noen som har vært utenfor Helgeland. Medfører de nye bestemmelsene at jeg må i karantene

Svar: Nei.

4. Jeg har nylig vært på reise til Helgeland, men bor et annet sted. Skal jeg automatisk i karantene, selv om jeg har kommet tilbake til hjemkommunen?

Svar: Nei. Følg egen kommunes karanteneregler.

5. Hva med husstandsmedlemmer, kolleger eller andre som jeg har vært i kontakt med der jeg reiste fra: Medfører de nye bestemmelsene at de skal i karantene?

Svar: Nei.

6. Jeg har vært i Sverige. Medfører de nye bestemmelsene at jeg må i karantene?

Svar: Ja hvis du har vært i Sverige fra den 16. mars må du det.

7. Hvem kan beslutte at jeg har en samfunnskritisk funksjon, og ikke skal være i karantene?

Svar: Dersom din funksjon er innen en av kategoriene som DSB betegner som samfunnskritiske, kan din arbeidsgiver gjøre unntak. Arbeidsgiver bør veie strengt nødvendigheten for arbeidstakers funksjon opp mot risiko for potensiell smittespredning internt i sin bedrift. Vi anbefaler også at personer i samfunnskritiske funksjoner, som det gjøres unntak for, begrenser nærkontakt med kolleger og andre til et strengt minimum.

Oversikt over definisjonen på samfunnskritisk funksjon finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/disse-ansatte-i-kritiske-samfunnsfunksjoner-far-tilbud-om-barnehage-og-barneskole/id2693623/

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

8. Kan jeg gå ut av huset?

Svar: Hjemmekarantene er ment å redusere smittefare gjennom å begrense sosial kontakt.

Du kan forlate huset f.eks til turer, men vi anbefaler på det sterkeste å redusere kontakt med andre til et strengt minimum. Dette innebærer at du begrenser all din aktivitet utenfor huset til områder der du ikke kommer i nærkontakt med andre mennesker. Vi oppfordrer sterkt til at du får andre til å handle for deg. Videre innebærer dette å:

ikke dra på besøk til andre eller få besøk hjemme.

ikke gå på jobb eller skole.

unngå reiser og ikke ta offentlig transport.

legg til rette for at gjøremål som må gjøres utenfor huset begrenses til det strengt nødvendige og legges til tidspunkt der man vil møte på færrest mulig mennesker. Dette gjelder f.eks dersom du ikke har noen som kan handle for deg.

ha alltid i mente at smitte spres lett mellom mennesker og man vil unngå at mange tar på det samme gjenstandene.

vask eller sprit hendene godt før du skal oppholde deg der andre ferdes.

ha alltid med papirlommetørkle i tilfelle behov for å nyse eller hoste.

OBS merk at det er forskjell på hjemmekarantene og hjemmeisolasjon.

Hjemmeisolasjon betyr at man ikke skal ut av egen bolig og så langt mulig holdes adskilt fra andre husstandsmedlemmer.

9. Hvis jeg får influensa lignende symptomer. Skal jeg da i karantene når jeg ikke er å veldig syk?

Svar: Ja du skal i 14 dagers karantene. Hvis du blir mer syk i løpet av perioden må du ta kontakt med lege.

10. Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

Hvis du er syk, hold deg hjemme.

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.

Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.

11. Kan jeg være på hytta?

Svar: Ja hvis hytta de ligger i samme kommune som du bor i. Hvis ikke skal du være hjemme.

12. Kan barna leke ute sammen?

Svar: Brønnøy kommune oppfordrer alle til å være minst mulig ute sammen.