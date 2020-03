Vega minner om hytteforbudet

Nyheter

Regjeringen oppfordrer alle til å dra hjem fra hyttene sine fordi det kan bidra til å overbelaste kommunene og beredskapen der. Om nødvendig vil Sivilforsvaret bli brukt til å oppsøke folk på hyttene og minne dem om at de må reise hjem.

Søndag vil regjeringen vedta en forskrift som gjør det mulig å tvinge folk hjem fra hytter som er i andre kommuner enn hjemkommunen.

Regjeringen vedtok også søndag å bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge av hensyn til folkehelsen

I en melding på Vega kommunes hjemmeside minner kommunen om forskriften om forbud om opphold på fritidseiendommer utenfor sin egen bostedskommune.

Ordfører Andre Møller minner også om at Vega kommune ber om at studenter og skoleelever som kommer hjem fra studiested/folkehøyskoler holder seg hjemme i 14 dager. Dette for å begrense smitte.