Stopp i billettering i kollektivtrafikken i Nordland

De som kan kjøpe billett i app bes om å gjøre det på forhånd.

- Hold avstand

- Vi er på veien og på havet for de som må reise, og det vil vi gjerne fortsette med. Derfor ber vi om at reisende holder avstand til sjåfører og mannskap. Da kan vi opprettholde de samfunnskritiske oppgavene vi har på transportsiden, sier fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal.

Han peker på at det er viktig å holde kollektivtrafikken i gang for å sikre at personer i samfunnskritiske roller kommer seg på jobb i disse dager.

Derfor opprettholdes også normal drift av kollektivtrafikken inntil videre, selv om passasjertallene har gått kraftig ned de siste dagene.

- Passasjerene må passe på at det er stor nok avstand mellom dem om bord på bussene, båtene og fergene våre, sier Bardal. Han håper at de som ikke har samfunnskritiske roller kan være fleksible og ikke reise i rushtiden.

På fergene i Nordland blir det også tatt nye grep.

- Vi ber alle bilister om å bli værende i bilen under fergeoverfarten, der det er mulig. Vi forsøker å begrense antall situasjoner der kunder og ansatte må ha nær kontakt, sier fylkesdirektøren.

Arbeider med alternativer

På bybussen i Bodø, Narvik og på Mo skal man fortsatt kjøpe billett. Dette må gjøres via billettappen «Billett Nordland».

- Det blir ikke utført manuell billettering av reisende ombord på buss, hurtigbåt eller ferge, men der det er mulig å betale på forhånd, skal det gjøres, sier Bardal.

Nordland fylkeskommune arbeider nå med å finne gode, alternative betalingsmetoder som hindrer smitte. På bussene blir fremre dør og de fremste setene avstengt, slik at sjåførene ikke utsettes for unødig smittefare. Passasjerene må bruke de bakre dørene både for av- og påstigning.

På Nordland fylkeskommunes hurtigbåter og ferger er all matservering stengt og hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit skal være tilgjengelig de fleste steder. Fergene og hurtigbåtene i Nordland er ikke berørt av den varslede stengingen av havner. Bardal har en siste oppfordring til alle som skal reise kollektivt:

- Vask hender før og etter reise med kollektivtransport!





