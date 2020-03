Solberg: - Vi kan ikke hente alle hjem

Nyheter

Statsminister Erna Solberg forteller at UD nå har frarådet å gjennomføre reiser utenfor landets grenser som ikke er strengt tatt nødvendig.

Solberg anmoder også alle nordmenn som befinner seg i utlandet om å komme seg hjem.

– Vi ser på mulighetene for å hente hjem nordmenn fra utlandet, men ser nå at flyplasser stenger ned, og at dette kan bli vanskelig.

Hun ville ikke gi noen garanti for at norske myndigheter vil klare å få alle nordmenn hjem igjen.

– Det er i utgangspunktet slik at man selv må forsøke å komme tilbake, så vil vi se på de stedene hvor det er flest nordmenn og se om det er mulig å sikre avtaler for å få de hjem. Vi kan ikke garantere at vi kan hente nordmenn over hele verden.

Lørdag ble det også klart at reisemulighetene innskjerpes.

– Vi stenger flyplassene og havnene våre fra mandag klokken 08, og det vil også bli innført utstrakt grensekontroll.

Nordmenn som er i utlandet vil få lov til å komme hjem. Mange av dem som reiser til Norge må belage seg på 14 dagers karantene etter ankomst.