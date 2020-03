Politiet med henstilling til ungdommen

Nyheter

- Ingen ordensoppdrag i bysentrum. Folk har formentlig tatt hensyn til hverandre ved å ikke forstyrre natteroen med høy musikk. Men har fått flere meldinger om ansamlinger med ungdomsfester, skriver politiet på loggen.

Operasjonsleder Kenneth Magnussen sier til BAnett at dette er inntrykket jevnt over fra byene i Nordland.

- Når det gjelder ungdomsfestene handler det ikke så mye om forstyrrelse av natteroen, mer at folk reagerer på at man velger å samle seg i store grupper i den tiden vi er nå, med smittefare. Vi henstiller om at man følger rådene fra helsemyndighetene.