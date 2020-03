Nye smittetilfeller i Nordland - kun to kommuner er rammet

Nyheter

I Bodø er det kommet to nye tilfeller søndag, opplyser legevaktsjef Raymond Dokmo til NRK.

Sju av tilfellene er i Bodø alene. De to siste tilfellene er i Hadsel, etter at det også der er blitt påvist et nytt tilfelle søndag.

Kartene under er interaktive. Klikk på fylket du vil se informasjon om.