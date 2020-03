Kutter ut manuell billettering

Nyheter

For å hindre at billettering ikke skal være en kilde til spredning av smitte mellom trafikant og billettør har Nordland fylkeskommune med umiddelbar virkning besluttet at det ikke skal gjennomføres manuell billettering på ferjer og hurtigbåter en tid fremover. Dette gjøres for å ikke utsette mannskap som har en samfunnskritiske rolle for smitte.



Stanser manuelt billettsalg på riksveiferger For å hindre virussmitte mellom trafikant og billettør skal billetter ikke lenger selges manuelt på riksveifergene fram til 22. mars.