Brønnøy kommune reagerer på fester med smittverndrakter og munnbind

Nyheter

"Vi har mottatt meldinger om fester som arrangeres i Brønnøy med store gruppe med 15 til 20 stk tilstede. Disse hadde også full smitteverndrakter og munnbind på seg. Dette kan ikke forekomme", står det pressemeldingen som er signert av ordfører Eilif Trælnes.

Ordføreren har en spesiell henstilling til ungdommen.

"Dette er en henstilling til alle våre flotte ungdommer i kommunen. Nå trenger vi dere. Familiene deres trenger dere. Nå må dere være med på vår felles dugnad for å forhindre smittespredning."

- Ikke gå på fest

Det innebærer en del begrensninger.

"Da må dere ikke gå på fest sammen eller møte venner på samme måte som før. Dette for at vi skal begrense kontakt med andre mennesker. Dette vet vi at dere kan", sier ordføreren.

Han oppfordrer til digitalt samvær.

"Hold kontakten med hverandre gjennom digitale plattformer og telefon", heter det i pressemeldingen, som også har med et sitat fra overlege Arne Stray-Pedersen:

«Nå er tiden inne for å bruke telefonene og våre elektroniske duppeditter. Holde kontakten med familie og utvidet bekjentskapskrets. Passe på flokken og helst også være åpne for å utvide flokken og vise omsorg og nestekjærlighet.»

Hjemreise/karantene

Det innføres nye restriksjoner for dem som er eller har vært på reise og kommer hjem.

"Brønnøy kommune oppfordrer alle som kommer fra plasser sør for Dovre som har av ulike årsaker vært ute og reist å gå i karantene når de kommer hjem. Dette for å hindre at smitte skal spre seg. Dette gjelder også kommuner i Trøndelag som det er påvist smitte som f.eks Trondheim, Frosta, Steinkjer osv."

Alle tannklinikker stenger

Alle tannklinikker er stengt. "Vi presiserer vi at dette også gjelder private, i henhold til Smittevernlovens § 4.1.", framgår det i pressemeldingen.

Hjelp hjemmetjenestene

Pårørende til mottakere av hjemmetjenester bes legge til rette for at dette kan skje trygt.

"Er du pårørende til noen som mottar hjemmesykepleie? Da kan du hjelpe dem med å hjelpe! Det å sørge for at dine kjære får satt frem flytende såpe og tørkerull så pleiepersonellet får vasket hendene sine er kjempeviktig nå. Alt for mange i risikogruppen mangler dette og er ikke i stand til å ordne med dette selv. Såpestykke og håndkle er ikke dessverre ikke godt nok", skriver ordføreren.

Han fastholder oppfordringen til alle om å vise omsorg og sørge for å følge smittevernrådene.

"Ta vare på hverandre i den annerledes tiden vi er i. Kan du hjelpe andre og ikke er syk med f.eks å handle på butikken, kan du gjerne gjøre dette, men ta alle forhåndsregler", skriver ordføreren i Brønnøy i pressemeldingen.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er nå 1.077 personer smittet av det koronaviruset i Norge. FHIs dagsrapport omfatter alle nye tilfeller meldt fram til midnatt, dagen før. Forrige rapport viste 907 tilfeller. 287 personer har blitt smittet i Norge. FHI sier også at de antar de ikke har full oversikt over alle som er smittet.