De som kommer hjem fra studiested skal rett i karantene

Sømna kommune sin kriseledelse har lørdag vedtatt at studenter og skoleelever som kommer hjem fra studiesteder skal i karantene i 14 dager. Vedtaket skal ha tilbakevirkende kraft fra 13.3, altså fredag.

- Dette gjelder alle studiesteder. Brønnøy kommune fattet i går samme vedtak. Sømna kommune ser det som viktig at kommunene på Sør-Helgeland er koordinert rundt denne type tiltak, skriver kommunen i sin pressemelding.

Også Vevelstad

Vevelstad kommunes kriseledelse vedtok lørdag kveld også atat studenter og skoleelever som kommer hjem fra studiesteder skal i karantene i 14 dager. Dette gjelder alle studiesteder.

Brønnøy først

Brønnøy kommune meldte følgende kl. 15.00 fredag:

- Brønnøy kommune har gjennom krisestab vedtatt at studenter og skoleelever som kommer hjem fra studiested bes om å holde seg hjemme i 14 dager for å begrense smitte.

Dette gjelder også alle som har vært utenfor norden etter 27 februar. Folkehelsedirektoratet har gått ut med at familiemedlemmer til den som sitter i karantene slipper å sitte i hjemmekarantene. Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. I tillegg til «normal» håndvask er det viktig å huske å vaske eller desinfisere hendene:

* Når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg

* Før du skal ut av huset

* Etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, som sengetøy, bestikk osv.

* Dersom mulig bør det ikke være flere personer i huset enn det som er nødvendig. Dere bør begrense sosial kontakt og unngå besøk.