​Hurtigruten stenger skipene for alle som har reist utenfor Norden

Nyheter

Det skriver selskapet i en pressemelding. Alle turister skal hjem, men Hurtigrutens skip frakter fortsatt lokalpassasjerer, gods og medisiner i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes.

- Den nasjonale helsedugnaden mot spredning av coronaviruset er kritisk viktig. Vi tok grep for flere uker siden – og vi tilpasser oss denne helt ekstraordinære situasjonen fra minutt til minutt nå. For å trygge gjester, ansatte og lokalsamfunn, velger vi å nekte adgang til alle passasjerer og mannskap som har vært utenfor Norge, Sverige og Finland de siste 14 dagene, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam.

Flere lokalreisende

Selv om alle gjester som har vært utenlands nå nektes adgang, fortsetter lokaltrafikken på ruten som normalt. Det siste døgnet - etter at Avinor besluttet å stenge flere småflyplasser i Norge - har Hurtigruten sett en oppgang i antall lokalreisende langs kysten.

- Hurtigruten er en del av den kritiske infrastrukturen i Norge, på samme måte som tog, busser, lasteskip, og ferger. Folk skal hjem til sine kjære. Varer, post og medisiner må frem. Vi har et ansvar for å fortsette å holde kritisk infrastruktur i gang. Og vi er glade for å kunne bidra i den nasjonale dugnaden også på denne måten, sier Skjeldam.

Ingen tilfeller

Hurtigruten har ikke hatt noen bekreftede eller mistenkte tilfeller av coronasmitte på noen av sine skip.

Selskapet iverksatte allerede for flere uker siden strenge tiltak for å hindre spredning av smitte, som å nekte gjester fra risikoområder å komme i nærheten av skipene, strengere screening av gjester som skal av og på - i tillegg til flere hundre små og store tiltak både på sjøen og på land.

