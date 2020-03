Vår iBrønnøy avlyser

Nyheter

Vår iBrønnøy skulle arrangeres 24. og 25. april.

- Vi tar ansvar i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av Covid- 19. Vi har fulgt situasjonen nøye og følger selvsagt de pålegg og råd som nasjonale helsemyndigheter gir, skriver Vår iBrønnø-leder Johnny William Lorentzen i en pressemelding.

- Det eneste riktige for oss nå er å avlyse alle arrangement under Vår iBrønnøy 2020. Vi beklager overfor påmeldte utstillere, samarbeidspartnere, samt publikum. I år har vi jobbet fram et mangfoldig program, som vi i komiteen hadde gledet oss til å få gjennomføre. Men vi har valgt å ta ansvar og yte vårt bidrag til å bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense/bli kvitt Covid-19.

UL Fremad har avlyst vårmessa på Mosheim ungdomshus siste helg i mars.

Brønnøysund: Avlyser flere konserter Kred har avlyst alle konserter i mars, også bokbad og konsert med Jo Skaansar kvartett i regi av Brønnøy jazzforum og Halvsøstrene er avlyst.

Hva gjør din forening? Et ras av korona-avlysninger Norges håndballforbund avlyser all regional kampaktivitet. Kom og dans avlyser og musikkskolen i Sømna. Dette er bare noen av de siste meldingene.

Bank og arrangører inviterer til gratisfrokost De andre helgelandsbyene har det allerede, nå får også Sør-Helgeland sin gratisfrokost.

Står sammen for å skape aktivitet og trivsel Like før jul ble foreningen «Midt i leia» stiftet. Nå er første spire i det nye samarbeidet i ferd med å blomstre.

Maya fant tusenvis av knapper under huset Samboerparet fra Brønnøysund kjøpte et eldre hus i Høgåsen og fant en aldri så liten skatt.