- Ikke dra på hytta

Nyheter

Fylkesmannen i Nordland oppfordrer folk om å ikke dra ut av sin hjemkommune til hytta, campingvogna eller bobilen under koronautbruddet. Oppfordringen gjelder alle, enten de er i karantene eller ikke.

Sprengt helsetjeneste

- Hensikten er å unngå økt belastning på en allerede sprengt helsetjeneste ute i kommunene, og ikke minst begrense smitte ved at mange mennesker er i bevegelse, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen i en pressemelding.

Mange av de mest populære hytte- og campingkommunene i Nordland er også små kommuner med begrensede ressurser. Etter hvert som smitten brer om seg, vil det være stort trykk på ambulansetjenesten, spesielt ute i distriktene.

Tar risiko

- Folk som trosser rådene, kan i verste fall risikere å ikke få helsehjelp fordi hytte- og campingkommunen ikke har kapasitet nok til å håndtere alle. Samtidig risikerer man å gjøre seg avhengig av helseressurser som lege- og redningshelikopter, som etter transport av koronasmittede kan bli nødt til å sette mannskap i karantene. I tillegg må det også tid på at helikopter må desinfiseres.

- Vi har alle et ansvar for at ressursene i samfunnet blir brukt best mulig i den situasjonen som vi er i nå, og ta de grep som er nødvendig for å bryte smittekjeden, understreker fylkesmann Tom Cato Karlsen.