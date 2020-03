Desinfiserer om bord på Lysingen

Nyheter

Kafeen om bord på MF Lysingen vil stenges midlertidig som følge frykt for smittespredning. Torghatten Trafikkselskap melder at salongen ikke vil bli fysisk avstengt og toalettene vil fremdeles være tilgjengelige.

"Vi har intensivert vask/desinfisering om bord, med særlig fokus på kontaktflater. Vi oppfordrer våre passasjerer til å følge helseråd som blir gitt av våre myndigheter. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre reisende, men ber om forståelse for at alle har et felles ansvar for å hindre smitte i denne spesielle situasjonen," skriver TTS på sine hjemmesider.