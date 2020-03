Brønnøy kommune vil organisere barnepass for kritisk personell

Nyheter

I en pressemelding fredag skriver kommunen at det er viktig at alle innbyggere i Brønnøy holder seg oppdaterte på det som kommer fra helsedirektoratet og følger de råd som er gitt.

- Når det gjelder personell med kritiske funksjoner som nå blir rammet av stengte skoler og barnehager vil vi nå se på organisering av et tilsynstilbud for de som ikke har mulighet til å ordne dette selv. Det vil være kriseledelsen som avgjør hvem som skal få tilbudet, dette er ikke opp til hver og en. Vi må forhindre samling av barn – så her vil vi måtte se på organisering av tilbudet i kommunen. Vi håper å ha dette på plass fra mandag morgen for de få dette gjelder, skriver kommunen i pressemeldingen.

Kommunen vil komme tilbake til hvordan betaling for SFO- og barnehageplasser som nå ikke kan benyttes skal håndteres.

- Når det gjelder sosial omgang mellom klassekamerater så vurderer vi at så lenge barn er friske så må de kunne leke sammen. Foresatte bes bruke fornuft i slike tilfeller – vi må unngå å skremme barna våre unødig nå. Følg råd fra Helsedirektoratet som hvordan dere kan snakke med barn om dette, skriver kommunen.

Studenter og skoleelever som nå kommer hjem fra andre steder i landet bes holde seg hjemme for å begrense smittespredning.

- Vi har områder i landet nå som har rask spredning av smitte, tenk gjennom hvor du kommer fra og ta forhåndsregler, skriver kommunen.

Rådhuset i Brønnøy blir stengt for publikum fra i dag.

- Befolkningen kan henvende seg via epost eller telefon. Det er også opprettet et eget telefonnummer vedr. korona, der spørsmål som ikke er helserelaterte kan stilles. Se også kommunens hjemmeside for mer informasjon. Brønnøy kommune har opprettet krisestab og har daglige møter. Det vil komme ut informasjon til publikum så snart nye tiltak eller endringer skjer. Vi ber om forståelse for at vi ikke har alle svarene på plass ennå, dette er en krevende situasjon som vi må løse etter hvert som nye utfordringer dukker opp, står det i pressemeldingen.

Kommunen har samtidig en melding fra kommuneoverlege Even Thorkildsen:

- Vi vil nå komme inn i en fase hvor vi ikke vet hvem som er smittet eller kan være smittet. Venterommet på legesenteret vil da kunne bli en smitterisiko. Vi gjør tiltak i form av alternativt mottak av pasienter som kan være smittet. Legekontoret kommer nå til å gjennomgå alle timebestillinger frem tom 18. april. Alle som ikke anses nødvendig vil bli utsatt. De dette gjelder vil bli oppringt. Anmoder alle også selv å vurdere om de timene de har bestilt er nødvendig.