Trafikkstasjonene og digitale tjenester stenges

Nyheter

Det melder Statens vegvesen torsdag.

«Stengningen skjer så snart som praktisk mulig i dag torsdag 12. mars. Alle trafikkstasjoner vil være stengt fredag 13. mars», heter det i pressemeldingen.

– Statens vegvesen har bestemt å stenge alle trafikkstasjoner i hele landet på grunn av koronautbruddet. Det betyr at all aktivitet som skjer ved trafikkstasjonen slik som for eksempel førerprøver, teoriprøver og hallkontroller som er planlagt i dag og i morgen fredag 13. mars er avlyst, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Vegvesenet vil vurdere situasjonen på nytt over helgen.

Fra fredag 13. mars kl. 13.00 til mandag 16. mars kl. 07.00 vil Statens vegvesens digitale kjøretøytjenester være utilgjengelige slik at det heller ikke vil være mulig å sende inn salgsmelding, betale omregistreringsavgift eller omregistrere kjøretøy på vegvesen.no. De digitale kjøretøytjenestene vil bli tilgjengelige igjen mandag 16. mars, melder de videre.