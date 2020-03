Stopper ordinær tannbehandling

Nyheter





Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland stanser all ordinær tannbehandling fra 13. til og med 27. mars, melder Nordland fylkeskommune i en pressemelding torsdag.

Akuttberedskap opprettholdes på klinikkene.

«Bakgrunnen er utviklingen i spredningen av Korona-viruset i Norge. Fylkeskommunens offentlige tannklinikker vil kun yte akutt behandling framover, og opprettholder beredskap for å kunne håndtere akutte tilfeller som må behandles. Tannklinikkene har for lengst innført strenge hygienekrav for å begrense smittespredningen, og disse vernetiltak vil bli fulgt opp.»

–Alle pasienter med oppsatt time for ordinær tannbehandling i denne perioden vil bli kontaktet, sier fylkestannhelsesjef Henrik Schmidt i pressemeldingen.