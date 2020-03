Shmil stanser mottak av avfall fra private

Nyheter

I forbindelse med situasjonen med koronaviruset gjennomfører Shmil en rekke tiltak. Målet er å redusere smittespredning internt i Shmil, men også i kontakt med kunder.

I en pressemelding peker Shmil på at de utfyller en viktig tjenestefunksjon for innbyggerne, og derfor kan smitte og karantene blant deres ansatte få store konsekvenser for innhenting av avfall.

Følgende gjelder fra mandag 16. mars:

Gjenvinningsstasjonen på Åremma, Brønnøysund og Sandnessjøen blir stengt for private husholdninger.

Kundemottaket vil også være stengt for besøk, og Shmil ber om at kunder heller tar kontakt med dem på telefon i stedet for oppmøte.

Næringsliv med egne kort for selvbetjening kan på disse tre anleggene levere som normalt.

De øvrige gjenvinningsstasjonene vil være stengt for all levering inntil videre.

Shmil ber folk ta kontakt per telefon på 75 11 39 50, e-post post@shmil.no eller på melding via hjemmesiden shmil.no og facebookside.

Henter avfall som normalt

Videre vil innhentingen av avfall gå som normalt, men tidspunktet kan bli senere enn vanlig på tømmedag.

Shmil ber om at kundene følger disse oppfordringene:

La dunken stå ute til tjenesten er utført.

De ber om at kundene er nøye med å legge avfallet sitt i poser som knytes igjen og ikke legger avfall utenfor dunken.

Lokket må være på. Dette av hensyn til våre renovatører.

Shmil vurderer situasjonen løpende, og endringer må påregnes.