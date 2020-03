Setter kriseledelse: Dette gjør Vevelstad

Nyheter

Vevelstad kommune har oppdatert nettsidene sine med de siste tiltakene som iverksettes mot koronavirus. Kommunen satte fredag kriseberedskap og har hevet beredskapsnivået. Det er flere personer i karantene i Vevelstad, men det er ikke påvist smitte.

Tiltakene:

Beredskapsnivået heves. Det betyr blant annet at det opprettes kriseledelse i Vevelstad kommune.

Skoler og barnehager stenges. Det samme gjelder kommunale tilbud som treningsstudio, dagaktivitetstilbud og «sosiale» tiltak i kommunal regi.

Rådhuset stenger dørene for publikum, men har fortsatt telefon og mail åpen.

Distriktsmobilen, som er en kommunal bestillingstransport tar ikke om bord personer med «luftveissymptomer», men kan frakte varebestillinger hjem til publikum.

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs stenges.

Kurs og konferanser avlyses.

Møter vurderes fortløpende.

Det vil gå ut informasjon til alle kommunens innbyggere på SMS.

Ber innbyggerne bruke infotelefon

Ifølge pressemeldingen er pågangen hos kommunelegen i Vevelstad stor.

– Det er viktig at innbyggere som har spørsmål om korona henvender seg via Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015. Det er viktig nå at legekontorets telefoner må skjermes for alvorlig syke pasienter som ikke trenger hjelp på grunn av korona, heter det i meldingen.

Elever og barnehagebarn

«Vevelstad sentralskole, Visthus oppvekstsenter og Storbjørka barnehage stenger dørene fra 12. mars. Familier henstilles til å finne gode løsninger innenfor sine rammer, men slik at en også beskytter de som trengs å beskyttes mot viruset. Skolene må sikre at elevene får den opplæring de har krav på. Rektor er i dag i ferd med å klargjøre hvordan skolene skal kunne tilby hjemmeundervisning til elevene.

Noen virksomheter må opprettholdes for å ivareta foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten og andre kritiske samfunnsfunksjoner.»