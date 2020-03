Antibac er grei nummer to, men vann og såpe er best

Nyheter

BA har tidligere omtalt helsemyndighetenes oppfordringer om god håndhygiene for å forebygge smitte. Alkoholbaserte håndhygieneprodukter som Antibac har fløyet ut av hyllene hos apotek og dagligvarebutikker, noe BA har skrevet om tidligere.

Apotekene merker Korona-trykket Begge de lokale apotekene merker stor etterspørsel etter Antibac.

I sosiale medier og et debattinnlegg hos Aftenposten skrevet av tre kjemikere tas det opp at håndvask med vann og såpe fungerer mye bedre mot koronaviruset enn Antibac.

Dette tar Thorgrim Tilrem opp i en telefonsamtale med BA torsdag. Han var ikke klar over at håndvask var mer effektivt enn Antibac.

Men hva sier helsemyndighetene? 8. mars skrev Folkehelseinstituttet (FHI) dette i sine råd til arbeidsplasser som høyskoler og universiteter om håndhygiene:

«Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres først.»

Konklusjonen er altså at du gjerne må bruke Antibac, men at det først og fremst er et supplement til skikkelig håndvask.

Samtidig er FHI tydelige i å anbefale bruk av hånddesinfeksjonsprodukter som del av smittevernarbeidet på steder der mange mennesker oppholder seg:

«Arbeidsplasser, høyskoler og universiteter bør legge til rette for gode hygienemuligheter for ansatte/studenter og for besøkende. Håndvask eller hånddesinfeksjon bør være tilgjengelig ved inngangspartier, i kantiner og matserveringssteder.»