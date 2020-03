Vega-lege negativ for koronasmitte

Nyheter

Vega-legen som ble testet tidligere denne uken for å utelukke koronasmitte har testet negativt. Det opplyser kommuneoverlege Sinne Marken i Vega kommune.

- Legen er testet negativ og vi har vært i kontakt med Smittevernvakten for helsepersonell på FHI, og fått råd derfra at legen ikke trenger å være i karantene lengre og at han kan begynne jobben sin på Vega uten ytterligere tiltak. Vega kommune kommer tilbake på torsdagh med oppdatert råd og veiledning når det gjelder koronavirus, men følger så langt rådene gitt fra FHI, skriver Vega kommune på sine nettsider.