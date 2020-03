Sømna stenger haller og innfører flere tiltak

Nyheter

Onsdag opplyser Brønnøy kommune at åtte personer er i hjemmekarantene, og har avlyst leirskoler. Nå tar Sømna kommune også nye grep. Dette er med bakgrunn i at sjansen for smitte mellom personer i Norge øker, og fordi føre-var-prinsippet skal veie tungt, heter det i en pressemelding fra kommuneoverlege Rolv-Jørgen Bredesen.

Karantene: Unngå folk

– En felles dugnad er nå nødvendig for å forsøke å hindre spredning og for å sikre viktige tjenester innen helse og omsorg. Vi er i en situasjon med mye usikkerhet. Vi ønsker derfor å trygge befolkningen og spesielt de sårbare gruppene best mulig. Kommuneledelsen og kommunelegen som helsefaglig ansvarlig har kommet frem til ulike tiltak som vi mener er hensiktsmessige. Det gis følgende restriksjoner og anbefalinger fra Sømna kommune:

De personer som er i karantene i dag, skal fortsatt være i karantene ut uken. Kommunelege er i dialog med disse. Ingen er satt i hjemmeisolasjon ennå, men de er i hjemmekarantene. Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nærkontakt med andre. Det omfatter å:

Ikke gå på jobb eller skole

Unngå reiser og ikke ta offentlig transport

Unngå steder der man lett kommer nær andre.

– Vi oppfordrer alle i karantene til å ta situasjonen på alvor og ta tilstrekkelig hensyn. Coop Prix Berg og Vik pakker varer ved behov og kan eventuelt hjelpe til med hjembringing. Ta kontakt direkte, skriver han.

Det er ikke alle som har vært i utlandet som settes i karantene. Noen land har høyere forekomst av smitte enn andre.

– Vi tar vurderinger fra land til land fortløpende. Dersom du kommer fra reise i Sør-Europa (sør for Tyskland), gjelder karantenereglene. Ta kontakt med legekontoret for mer informasjon. Hvis du kommer fra utenlandsreise og har feber og luftveissymptomer gjelder karantene uansett, skriver Bredesen.

Ikke møter med mer enn 20 personer

De nasjonale anbefalingene sier at ansamlinger over 500 mennesker skal avlyses, men hver enkelt kommune må tilpasse dette til lokale forhold.

– I Sømna velger vi å legge lista høyere for å tilpasse lokale forhold, og for å tilpasse oss den sårbarheten ved at vi er en liten kommune. Vi er få helsepersonell og det er viktig at vi unngår smittespredning. Det anbefales derfor ikke å holde møter eller ansamlinger over 20 personer. I første omgang vil dette gjelde den neste måneden. Med dette tiltaket håper vi å bidra til å begrense smittespredningen.

Helsepersonell skal ikke dra på jobbreise, for andre ansatte i kommunen skal jobbreiser begrenses. Helsepersonell må vurdere fritidsreiser ut fra forsvarlighetskravet i lov om helsepersonell. Andre ansatte må vurdere og begrense annen reisevirksomhet i den situasjonen vi nå er i. Sømna kommune oppfordrer lag/foreninger, bedrifter og innbyggere til å begrense reisevirksomhet.

Stenger hallene

Av smittevernhensyn vil Sømna stenge Sømnahallen, Allbrukshallen og svømmehallen foreløpig til 6. april.

Kino vil ikke avvikles inntil videre.

Besøk til sårbare grupper: Besøk til personer på Sømna omsorgssenter, bofellesskap og omsorgsboliger skal begrenses til det nødvendige. Besøkene skal følge stedets besøks- og hygieneregler.

Treningsstudio hos Sømna gymsenter og Sømna fysiotrim vil bli stengt. Behandling går som normalt.

Har du luftveissymptomer eller føler deg dårlig, eller har generelle helsespørsmål, skal du ta kontakt med fastlege på tlf. 750 15 100, eller legevakt på tlf. 116 117. Har du andre spørsmål, send en mail til postmottak@somna.kommune.no eller ring tlf. 750 15 000. Oppdatert informasjon vil hele tiden ligge tilgjengelig på våre hjemmesider.

Kommunen beklager ulempene disse tiltakene vil medføre. Vi ber samtidig om forståelse for at det er nødvendig å gjøre omfattende tiltak i den situasjonen vi nå er i for å sikre kommunens innbyggere.

Kommune vil følger situasjonen nøye og vil vurdere nye eller endrede tiltak fortløpende.