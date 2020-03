Kreftinnsamling blir digital

Nyheter

Torsdag skulle etter planen russen i Brønnøy gå ut med bøssene som del av den årlige innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft.

Russen er klar for et krafttak også i år Årets rødrusskull vil sette ny rekord i innsamling til kreftsaken under årets Kraftak mot kreft.

Heldigital

Men onsdag ettermiddag melder Kreftforeningen at for å bidra til å minimere spredning av koronaviruset og for å beskytte sårbare grupper, holder Kreftforeningen tilbake sine bøssebærere og gjør innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft heldigital i år.

Over 20.000 bøssebærere skulle ha gått fra dør til dør for å samle inn penger til forskning på kreftformer få overlever. Nå tar Kreftforeningen nødvendige grep.

- Vi vil gjøre det vi kan for å hindre spredning av koronaviruset, ikke minst med tanke på sårbare grupper. Dette er en del av vårt samfunnsansvar. Derfor gjennomfører vi ikke fysiske aksjoner fra dør til dør eller på offentlige steder, men fortsetter med full styrke i våre digitale kanaler, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Satser på Vipps og nett

Målet er fortsatt å samle inn 45 millioner kroner gjennom Krafttak mot kreft.

- Det er stort engasjement for kreftsaken i befolkningen. Vi håper folk vil vise like stor giverglede gjennom Vipps og våre nettsider i stedet, sier Ryel.

