Kommunen ber pårørende begrense besøk på sykehjem

Nyheter

Helse- og velferdssjef Tove Karin Solli i Brønnøy opplyser til BAnett at alle fellesaktiviteter på sykehjem og omsorgsboliger er avsluttet. Det samme gjelder besøk fra besøkstjenesten.

- Vi har også oppfordret pårørende til å begrense besøk, jamfør plakatene og vi vurderer fortløpende begrensninger, sier Solli.

Hun viser her til at det på sykehjemmet og omsorgsboligene i Brønnøysund er hengt opp oppslag der kommunen ber pårørende ta hensyn til beboerne.

På oppslaget bes pårørende som har vært i kontakt med korona-smittede, eller som nylig har vært på reise i land med utbredt smitte, om å ringe sykehjemmet på forhånd.

- Vi gjør vårt best for at nødvendige besøk kan gjennomføres, mens noen besøk må utsettes, står det på oppslaget.

Folk som er forkjølet bes om å vurdere om besøket kan utsettes.