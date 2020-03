Et ras av korona-avlysninger

Nyheter

Fra og med torsdag 12.mars er all kampaktivitet i det regionale håndballtilbudet stanset. Dette går frem av pressemelding fra forbundet etter et møte i nasjonal ledergruppe i Norges Håndballforbund (NHF).

Samlet vedtak i ledergruppe

"Vedtaket er fattet av en samlet nasjonal ledergruppe i Norges Håndballforbund (NHF). Nasjonal ledergruppe, som består av NHFs generalsekretær og regionenes daglige ledere, er samlet på Ullevaal Stadion onsdag for å vurdere de tydelige signalene fra Folkehelseinstituttet i lys av koronavirusets spredning.Norges Håndballforbunds vedtak innebærer at all kampaktivitet i det regionale tilbudet stanses fra og med torsdag 12. mars.

Dette tilbudet består kort oppsummert av alle serier og kampaktiviteter i regi av Norges Håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklasser - med unntak av REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon, som sorterer under det nasjonale tilbudet", går det frem av pressemeldingen.

Vedtaket vil få konsekvenser for opp- og nedrykk i seriesystemet. Norges Håndballforbund vil i løpet av de nærmeste dagene komme tilbake til hvordan dette løses.



- Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte, og jeg beklager den situasjonen som norsk håndball nå står overfor. Signalene fra helsemyndighetene er imidlertid så tydelige at dagens beslutning fremstår som en riktig avgjørelse, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

"Kom og dans" avlyser

Kom og dans avlyser alle sine danseaktiviteter i Brønnøysund inntil videre, for å begrense smittefaren i Brønnøysund. "Dette har vært en beslutning tatt på føre var konseptet og slik smitten har eskalert de siste dagene, vurderer vi det som mest ansvarlig. Vi er mange dansere i byen som møtes hver uke til treninger, og reiser ofte på dansearrangementer andre steder i landet, så jeg tror det kan være lurt å tenke litt fremover, og på hva vi kan utsette andre for, uttaler Monica Ebbesen til BAnett på vegne av Kom og dans.

Kulturskolekonserter avlyses

Kulturskolerektor Marianne Stensland i Sømna melder at i henhold til restriksjoner og anbefalinger angående Korona-viruset, blir konserten med pianoelevene 24.mars og kulturskolekonserten 25.mars avlyst.

Skattekontoret avlyser

Det er ikke bare innen idrett og kulturliv avlysningene kommer. Skatteetaten melder at kurs for nye næringsdrivende, er avlyst frem til og med 31.mars 2020, på grunn av smittesituasjonen med korona.

Hva gjør din forening? Send oss gjerne tips på deskmail desk@banett.no eller en melding på vår tipstelefon 416 89 000.





