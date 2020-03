Åtte i hjemmekarantene i Brønnøy - sånn skal du forholde deg

Nyheter

Kommuneoverlege Even Thorkildsen i Brønnøy opplyser onsdag morgen at det for tiden er flere i hjemmekarantene i Brønnøy.

– Vi har åtte i hjemmekarantene. Dette er i påvente av prøvesvar fra andre deler av landet Vi har ingen påviste korona-tilfeller, skriver han i en e-post til BA.

Ingen symptomer

– Er det noen symptomer, eller snakker vi her kun om reise?

– Det er ingen symptomer, kun reise.

– Bør man fortelle naboer om at man er i karantene?

– Man er ikke pliktig på noen måte til å informere naboer. Den som er i karantene eller isolasjon har ansvar for å passe på at han eller hun følger de regler de har fått, svarer Thorkildsen.

Baserer seg på frivillighet

– Hva skal til før dere pålegger folk isolasjon etter smittevernloven?

– Påvist koronasmitte.

– Vil man da pålegge folk isolasjon, eller basere seg på frivillighet?

– Det å pålegge noen isolasjon med hjemmel i lovverk er unntakstilfelle. De aller fleste forstår poenget med isolasjon og de regler som gjelder. Men foreløpig har vi da ikke hatt påvist smitte, poengterer han.

Kommuneoverlegen om samling med brønnøyansatte på Gardermoen: - Ikke spesielt heldig De vel 70 ansatte i Digitaliseringsdirektoratet som har Brønnøysund som arbeidssted er invitert til kick off for det nye direktoratet på Gardermoen onsdag. Deltakelse vil imidlertid være i strid med rådene som er gitt av Brønnøy kommune og kommuneoverlegen.

Sømna Hornmusikk avlyser konsert Konserten med Trondheim Storband Storband til helgen avlyses.

Reiselivet merker lite til korona, kan kanskje føre til oppsving På Sør-Helgeland er de fleste turistene i utgangspunktet nordmenn. Dersom mange nordmenn ikke reiser til utlandet kan det kanskje føre til at folk ferierer mer i Norge.

Hjemmekarantene: Dette skal du gjøre

Dette er Folkehelseinstituttets retningslinjer

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.

Dersom du bor sammen med den du er nærkontakt til (person som er syk med covid-19), er det gitt egne råd for dette:

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. I så fall defineres du som mistenkt tilfelle. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges, og lege må kontaktes på telefon for videre vurdering.

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:

ikke gå på jobb eller skole

unngå reiser og ikke ta offentlig transport

unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Råd til personer som bor sammen med en nærkontakt

Husstandsmedlemmer kan leve som normalt, og gå på jobb, skole eller i barnehage, med mindre du utvikler feber eller luftveissymptomer. Vi anbefaler at hustandsmedlemmer også er årvåkne for feber eller luftveissymptomer. Ved slike symptomer, må du kontakte fastlege eller legevakt på telefon for vurdering, begrense sosial kontakt og holde deg hjemme frem til avklaring.

Isolering

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke selv gå i butikk e.l. Legen skal i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Avhengig av situasjonen, kan det være en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.

Følg med på symptomer

Ta kontakt med lege, helst per telefon, hvis sykdommen din forverres (f.eks. dersom du får pustevansker).

Legebesøk

Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen helsetjeneste, ring helsetjenesten og fortell at du har eller blir vurdert for å ha covid-19. Dette vil hjelpe helsetjenesten med å iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport eller taxi. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil.

Begrens nær kontakt med andre personer i hjemmet ditt

Dersom mulig, bør du oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle.

Hosting og nysing

Dekk munnen og nesen med et papirlommetørkle når du hoster/nyser, eller host/nys i albuen. Kast brukte papirlommetørklær umiddelbart, og vask deretter hendene dine.

Håndhygiene

Vask hendene hyppig og grundig med såpe og vann. Du kan også bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel med alkohol 70 prosent, dersom såpe og vann ikke er lett tilgjengelig.

Klesvask og rengjøring

Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.

Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.

Råd til husstandsmedlemmer

Dersom en du bor sammen med er syk med covid-19, regnes du som nærkontakt og bør ha hjemmekarantene. Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er hjemmeisolert.

Du bør unngå unødvendig sosial kontakt i 14 dager etter du sist hadde kontakt med personen som var smittet med koronavirus, eventuelt 14 dager etter at personen ble erklært smittefri. Du bør ikke gå på jobb eller skole og unngå offentlige områder. Ikke bruk offentlig transport eller drosjer. Du må daglig følge med på egen helsetilstand med hensyn til tegn på luftveisinfeksjon som feber og hoste inntil 14 dager etter siste kontakt med pasienten eventuelt 14 dager etter at pasienten er erklært smittefri. Ta telefonisk kontakt med lege dersom du utvikler symptomer.

Dersom mulig bør det ikke være flere personer i huset enn det som er nødvendig. Dere bør begrense sosial kontakt og unngå besøk.

Det er fint om du bidrar til å observere symptomene til den som er syk eller mistenkes å være smittet med koronavirus. Kontakt lege/legevakt om tilstanden forverrer seg og informer om at personen har, eller blir vurdert for sykdommen covid-19. Dette vil hjelpe helsepersonell til å foreslå riktig behandling for den syke og samtidig gjennomføre tiltak som hindrer at andre blir smittet.

God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. Husk også å vaske eller desinfisere hendene:

Når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg

Før du skal ut av huset

Etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, som sengetøy, bestikk osv.

Dersom du har ytterligere spørsmål, kontakt din lege på telefon for nærmere informasjon.