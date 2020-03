Endrer ikke grensen mellom Lurøy og Rødøy

Nyheter

2016 mottok Fylkesmannen i Nordland et initiativ om utredning av grensejustering for flere områder sør i Rødøy kommune. Innbyggerne bak initiativet ønsket at deler av dagens Rødøy skulle bli en del av Lurøy kommune.

− Dette har vært en krevende og kompleks sak, spesielt siden det gjelder to små kommuner. Jeg har forståelse for innbyggernes ønsker, men vi har lagt særlig vekt på konsekvensene for Rødøy kommune. Etter en helhetsvurdering har departementet derfor vedatt å ikke endre grensen, Astrup i ei pressemelding mandag ettermiddag.

