Eirik Sivertsen tar ikke gjenvalg etter varslersak

Aps stortingsrepresentant Eirik Sivertsen tar ikke gjenvalg etter at Ap har konkludert med at han har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

På sin Facebookside skriver Sivertsen selv at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2021.

«En del av grunnen for dette er at Arbeiderpartiet har mottatt et varsel rettet mot meg. Varselet er nå håndtert og ferdigbehandlet i tråd med Arbeiderpartiets retningslinjer. Partiet har konkludert med at jeg har brutt disse. Det tar jeg til etterretning», skriver han.

Ifølge NRK dreier det seg om et varsel fra et kvinnelig medlem i Arbeiderpartiet og gjelder en hendelse i nyere tid.

Sivertsen (48) har representert Nordland Ap på Stortinget siden 2009.

