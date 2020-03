To 8. mars-arrangementer avlyses i Brønnøysund

Nyheter

Komiteen for årets 8. mars-arrangement i Brønnøysund opplyser fredag ettermiddag at de - i lys av oppfordringen fra Brønnøy kommune om å avlyse samlinger - har valgt å avlyse årets arrangement.

kine

Halvsøstrene, Forsamlingslokalet i Sørbyen og Brønnøysund Sanitetsforening hadde gått sammen for å arrangere fakkeltog fra Schrøders plass med påfølgende taler og appeller på Forsamlingslokalet søndag.

- Vi forsøkte å få til et utearrangement etter at kommunelegen sa at vi kunne ha tog og eventuelle taler og appeller ute, men burde avlyse arrangementet inne. Men det lyktes oss ikke på så kort varsel å få alt på plass for et utearrangement. Så derfor avlyser vi, sier Kine Laumann på vegne av arrangementskomiteen.

- Vi kommer sterkere tilbake i 2021! melder komiteen på facebook.

Også den planlagte kunstutstillingen med sju kvinnelige kunstnere på Hildurlåven Galleri på Laukholmen lørdag er avlyst.

- Det blir en ny dato for ny utstilling på et senere tidspunkt, sier arrangør Inger-Hilde Nyrud.

I Sømna er det planlagt bli kjent-kveld på lørdag på LHL-huset på Berg, i regi av Torill Melstein og Maria-Olivia Manolea. Ordfører Hans Gunnar Holand i Sømna opplyser at det ikke er planer om å gi en lignende oppfordring om å avlyse arrangementer i Sømna.

- Vi oppfordrer i stedet folk til å følge rådene som blir gitt av Folkehelseinstituttet (FHI) om å holde god håndhygiene og lignende. Samt at folk som har vært på reise i utsatte land bør unngå arrangementer og samlinger og utvise større forsiktighet, sier Holand.