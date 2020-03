I dag er det 25 år siden Brønnøysunds Avis laget nettavis

Nyheter

"Som første dagsavis i Norge er nå Brønnøysunds Avis (BA) tilgjengelig på internet. Det innebærer at 30 millioner brukere over hele verden kan lese avisen, hvis de nå forstår språket selvfølgelig."

Forsiktig satsing

Dette skrev Brønnøysunds Avis i sin papirutgave 7. mars. Denne avisen kom ut på kvelden 6. mars i 1995 - samtidig med nettavisen.

Nettavis-satsingen i Brønnøysund ble beskrevet til å være "i beskjeden omfang", fordi avisen ville prøve ut hvordan man skulle drifte et slikt tilbud.

- Denne elektroniske avisen vil ikke bli et alternativ til den trykte avisen vi gir ut, men et supplement til brukerne av Internett. Hele avisen vil heller ikke bli lagt ut på internett, bare et utvalg artikler, skrev Brønnøysunds Avis om satsingen.

Det ble i samme artikkel nevnt at Brønnøy kommune, gjennom folkebiblioteket i Brønnøy, var den andre kommunen i Norge som var mulig å nå via internett. Bare Halden kommune i Østfold var på nett før Brønnøy.

2020: Øker forspranget til VG

Mye har skjedd på 25 år. De siste 15 årene har BA satset stadig mer på nettavisen og har i 2020 økt forspranget til andre nettaviser i sitt område. Tall fra en nylig gjennomført leserundersøkelse fra Norfakta viser at BAnett har en ukentlig dekning på 80 prosent i Brønnøy. Det vil si at åtte av ti sørhelgelendinger oppgit at de er innom BAnett i løpet av en uke.

I 2012 hadde VG 67 prosent ukentlig dekning i Brønnøy, mot 73 prosent i 2020. Altså var Norges største nettavis 5 prosent under BA i 2012 og på åtte år har lokalavisa økt forspranget til 7 prosent. I Sømna har BAnett i 2020 en ukentlig dekning på 91 prosent, mot VGs 70 prosent.

Nettpionér på radio

BAnett har i 2020 66 prosent daglig dekning på nett.

- Norfakta-undersøkelsen viser at Norges eldste nettavis holder på forspranget. Sju av ti i Brønnøy bruker BAnett daglig og åtte av ti ukentlig, mens bare 15 prosent av leserne Norfakta spurte sier de leser mest papiravis. Vi er stolte over å lage en av Norges mest digitale lokalaviser, som i dag har 25-årsbursdag, sier daglig leder og ansvarlig redaktør Matti Riesto.

NRK intervjuet i morges Norges første nettjournalist Torkil Marsdal Hanssen og dagens BA-redaktør Matti Riesto på frokostradioen. Hør innslagene her (Hanssen intervjues cirka 8.08 og Riesto cirka 8.21)