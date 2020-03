Varsler kraftige vindkast tirsdag kveld

Nyheter

Ifølge meteorologene er det ventet kraftige vindkast på 30-33 m/s fra tirsdag kveld på Helgeland og fra onsdag morgen i Salten grunnet sterk vind fra sørøst. Vinden minker onsdag kveld.

- Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier, heter det i varselet.