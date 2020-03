Havforskningsinstituttet er mot gullgraver-deponi i Tosenfjorden

Nyheter

I mai i fjor sendte Bindal Gruver en søknad om driftskonsesjon til uttak av metallisk malm, gullmalm, til Direktoratet for mineralforvaltning. Planlagt uttaksvolum i Kolsvika i Bindal er 200.000 kubikk årlig og et samlet uttaksvolum på to millioner kubikk. Det er lovpålagt å søke om konsesjon når samlet masse overstiger 10.000 kubikk.