Nanna (17) fra Brønnøysund skal lede Operasjon Dagsverk

Nyheter

Helgen 28. februar til 1. mars var Nanna Moe (17) i Oslo for å lære om lederskap sammen med ungdommer fra hele Norge. Moe leder Operasjon Dagsverks distriktskomité, og til høsten skal hun arrangere Operasjon Dagsverk i Helgeland som del av den nasjonale aksjonen. Det opplyser Operasjon Dagsverk i en pressemelding.

Nanna gleder seg året som kommer, og har store ambisjoner for hva Operasjon Dagsverk i Helgeland kan få til.

- Kjenner jeg nå har fått motivasjon og gleder meg til å lede Operasjon Dagsverk på Helgeland og se hva vi får til! sier Nanna Moe.

- Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Aksjonen gjennomføres over hele Norge av frivillige ungdommer. Nanna fra Brønnøysund er øverste leder på Helgeland og skal være med å engasjere elever på skoler i hele Helgeland for en mer rettferdig verden i høst, står det i pressemeldingen.

OD-dagen gjennomføres i hele landet 29. oktober.