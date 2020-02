Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen ber om å få gå av

Nyheter

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

- Sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben jeg som fiskeri- og sjømatminister ønsker å gjøre for å utvikle Norges viktigste næring. Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre, sier Geir Inge Sivertsen.

- Jeg har fratrådt alle styreverv og beklaget søknaden om etterlønn. Etterlønnen jeg mottok er også i sin helhet betalt tilbake til Senja kommune. Jeg har ryddet opp, men opplever at disse sakene likevel tar all tid og all oppmerksomhet. Da blir det vanskelig å gjøre en god jobb som fiskeri- og sjømatminister. Det har veid aller tyngst når jeg har tatt min beslutning og bedt statsministeren om å fratre, sier Geir Inge Sivertsen.

- Fiskeri- og sjømatnæringene har en fantastisk fremtid i Norge. Det er offensive, utadvendte næringer som har et stort potensial for å skape verdier og arbeidsplasser langs kysten i Norge. Næringene kommer til å bli avgjørende for at folk kan bo langs store deler av kysten vår. Jeg har hatt ambisjon om, og gledet meg til, å samarbeide med næringen for å legge til rette for en sterk og bærekraftig vekst i årene fremover. Nå blir det andre som skal ta stafettpinnen videre, sier Geir Inge Sivertsen.