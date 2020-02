Nytt styre i veteranforening

Nyheter

Under årsmøtesak 6 valg ble følgende styre enstemmig valgt:

Leder Stig Arve Høyvik

Nestleder Jørn Georg Johansen

Styremedlem/sekretær Håvard O. Nielsen

Styremedlem Dagfinn Nicolaisen

Styremedlem Johnny Warholm

Kasserer Skule Figenschow

Vara medlemmer: Ola Morten Moe, Leif Edvardsen og Steinar Olsen

Påtroppende leder Stig Arve Høyvik sier i en pressemelding at foreningen vil fortsette arbeidet med å få fokus på veteranenes innsats helt siden 2. verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner.

- Vi vil derfor begynne i kommunene og oppfordre til å få på plass veteranplaner, som skal sørge for at alle veteraner skal få sin rettmessige plass og status. En kommunal veteranplan vil bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene og vil også være en viktig anerkjennelse i seg selv.