Martine Evensen skal gå stafett i Holmenkollen

Nyheter

Norges Skiforbund melder søndag at Nordland Skikrets har tatt ut løpere til Kong Haralds Ungdomsstafett 8. mars. Det er tatt ut tolv løpere til et førstelag, et andrelag og reserver. Martine Evensen fra Sømna IL er tatt ut til andrelaget til 3. etappen for J16.

Årets stafett går i klassisk stil og har følgende lagssammensetninger:

1. etappe: J 15 år 3,5 km klassisk

2. etappe: G 15 år 3,5 km klassisk

3. etappe: J 16 år 3,5 km klassisk

4. etappe: G 16 år 3,5 km klassisk

Juryen for Nordland Skikrets har tatt ut følgende løpere.

Nordland 1. lag:

1 Ingrid Bentsen, Vinger IL

2 David Bertnes Leite, Innstranda IL

3 Maria Krane, Bossmo & Ytteren IL

4 Bastian Brumoen, Åga IL

Nordlands 2. lag:

1 Benedikte Sjobotn, Bossmo & Ytteren IL

2 Vegard Veisetaune, Tverlandet IL

3 Martine Evensen, Sømna IL

4 Vetle Knutsen, Innstranda IL

Reserver

1 Pernille Amundsen, Fauske IL Langrenn

2 Viljar Gjerstad, Mosøen IL

3 Lena Elveos Kjelstrup, Innstranda IL

4 Emil Gjertsen, Sortland & Omegn SK