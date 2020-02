Her er 29 kubikkmeter vann på vei til Vega

Nyheter

I 22.30-tiden opplyser Hans Ivar Slåttøy transport at de har et vogntog med vann på vei ut til Vega.

- I forbindelse med krisen på Vega har vi fått satt opp et vogntog med vann for å hjelpe til. Vega har problemer med en større vannlekkasje som gjør at hele øya med dens 1.244 innbyggere er uten vann. Landbruket er selvfølgelig også hardt rammet. Vi er glade vi kan hjelpe og har ekstra materiell og villige ansatte som stiller opp når det trengs en lørdag kveld, skriver assisterende daglig leder Kristian Warholm i Slåttøy på facebook.

Til BAnett opplyser han at Slåttøy fikk forespørsel om bistand i 17-tiden, og at det ble omorganisert biler og skaffet ekstrapersonell for å få vann ut til vegværingene.

- Sjåføren skal være tilgjengelig for befolkningen, som kan fylle vann hos ham. Han har med 29 kubikkmeter vann fra meieriet i Sømna, sier Warholm.

Vogntoget tar 22-ferja fra Horn til Igerøy, og vil deretter kjøre til Gladstad for å levere vann.