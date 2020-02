3 ærfugl var flokker på flere hundre

Nyheter

Det var 12.februar NRK Nordland meldte om dramatisk nedgang i ærfuglbestanden. Et intervju med ornitolog og pensjonert miljøsjef i Bodø kommune, Jan Erling Wasmuth var med å dokumentere påstanden.

Publikum har sendt inn bilder

"Under årets telling i Saltstraumen i Bodø ble det bare talt tre ærfugler. Dette er veldig spesielt. Vi reagerte på det, begge vi to som talte fuglene. Det er nesten helt tomt for ærfugl i Saltstraumen nå, sa han til NRK.

Men folk som bor langs Saltstraumen har reagert.

" Etter at NRK omtalte saken, har publikum sendt en rekke bilder og videoer av ærfugl i området. Bildene viser store flokker av fuglen – i nettopp Saltstraumen, melder NRK Nordland. NRK forteller at flere reaksjoner har kommet i kommentarfeltene på Facebook. En av dem som har kommentert saken, er Tor Egil Kvalnes. Han skriver:

– Samme dag som bare tre fugler ble observert svømmende i selve i Saltstraumen, ble rundt 300 registrert i flukt over.

Frykter ørneskyting på feil grunnlag

Kvalnes er bekymret for at vedtak om forvaltning skal skje på feil grunnlag.

Han refererer til tidligere saker NRK har skrevet. Blant annet der Siv Mossleth (Sp) tar til orde for å åpne for å skyte på havørn for å berge ærfuglen.

– Hvis vi gjør det lovlig å skyte havørn, fjerner vi én art for at en annen skal overleve. Det blir heller ikke riktig, sier han til NRK Nordland.

Tror båttrafikk har skylda

"Så hvordan kan det ha seg at Wasmuth kun telte tre stykker denne dagen i februar", spør NRK Nordland.

Wasmuth forklarer at fuglene som skulle vært i Saltstraumen hadde flydd til andre steder i fjordsystemet og inn til Bodø havn da tellinga fant sted.

– Lenger inn i fjorden ligger det en gjeng på 380 ærfugler som ikke vil oppholde seg i Saltstraumen, sier Wasmuth.

Akkurat det er kjernen i problemstillinga Wasmuth og Kvalnes vil ha frem skriver NRK : Fuglene vil ikke være i Saltstraumen – på grunn av båttrafikk, mener de.

