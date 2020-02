Fylkesrådslederen: - Sett passasjeravgiften til 10 kroner

Nyheter

Norvoll sier dette i en pressemelding onsdag kveld. Norvoll sier debatten om Widerøes planlagte kutt av 4.000 avganger viser at enkelte sentrale politikere ikke forstår hvilken funksjon kortbaneflyene har i distriktene.



Fylkesrådslederen foreslår tre grep for å rette opp i situasjonen: Kutt flypassasjeravgiften på kortbanenettet, opprett en FOT-rute mellom Bodø og Evenes og at fylkeskommunen vil ha en mye tettere dialog med brukerne når de overtar driften av FOT-rutene.

- For det første - sett flypassasjeravgiften til 10 kroner for alle flyruter under 320 kilometer og innenfor samme fylke. Kortbanenettet er distrikts-Norges livsnerve, sier Norvoll.

Vil kutte passasjeravgiften til 10 kroner

Norvoll mener passasjeravgiften som ble innført i 2016 er rammer distriktene hardest.

- Forslaget om å sette flypassasjeravgiften til 10 kroner for alle flyruter under 32 mil, tar nettopp utgangspunkt i at flyene må regnes som en del av distriktenes kollektivtilbud, sier Norvoll.

Han ber også om at det umiddelbart opprettes en FOT-rute mellom Bodø og Evenes, der Widerøe planlegger å legge ned.

- Det er helt uaktuelt sier Norvoll, som er fast bestemt på at det må bli en FOT-rute mellom Evenes og Bodø, altså en offentlig subsidiert flyrute, lik mange av rutene på kortbanenettet.

Allerede fra 2022 overtar fylkene driften av FOT-rutene, flyrutene med offentlig tilskudd. Her mener Norvoll at det tredje grepet må tas.

- Kuttene på kortbanenettet kommer som følge av blant annet de økte flyavgiftene. Men det må også jobbes mye tettere med aktørene som er avhengig av kortbanenettet. Vi må ha et tilbud og en frekvens som dekker behovet for nærings- og arbeidslivet, for pasienter til og fra sykehus, og for folk flest som trenger å bruke kortbanerutene for å komme inn til regionsenteret, eller de store flyplassene for reise videre, sier Norvoll i pressemeldingen.

Vil tilrettelegge for nullutslipsfly

Kortbanerutene er spesielt godt egnet for å bli betjent av nullutslippsfly, mener Norvoll. Når fylkeskommunene overtar driften av FOT-rutene vil fylkesrådslederen bruke innkjøpsmakten for å legge til rette for en overgang til nullutslippsfly.

- Norge kan ta en aktiv rolle, blant annet gjennom innovasjons-virkemidler. Jeg vil ta opp med Samferdselsministeren at vi sammen med departementet må se på hvordan vi kan legge til rette for et grønt skifte i norsk luftfart. Det kan skape nye arbeidsplasser, og er spesielt godt egnet å utvikle i nord. Det som fungerer i Nord-Norge fungerer over alt, sierNorvoll.