Høie skal avgjøre nok en sykehusstrid

Nyheter

Kort tid etter at helseminister Bent Høie (H) avgjorde den vonde sykehusstriden på Helgeland, drar han til Innlandet – for å vurdere nok en lokaliseringsdebatt. Helseministeren skal lande en årelang diskusjon om skjebnen til lokalsykehusene i Innlandet, men først vil han dra ut for å møte dem som er direkte berørt.