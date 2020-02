Nyheter

Kamhaug har arbeidet i SAS med å «beregne rett pris til rett antall passasjerer i rett marked», og jobber nå med PR og kommunikasjon.

Han mener ifølge Aftenposten at rutene fra «Oslo til små steder langs kysten av Nordland» er «vel så godt dekket via Bodø eller Trondheim»

– De var trolig et eksperiment fra Widerøes side for å se om det var mulig å gjøre butikk av tynne, marginale ruter. Nå ser det ikke ut som det har fungert, sier Kamhaug til avisen.

Han mener videre at det er snakk om et PR-utspill - et godt utspill.

– Dette er et veldig godt PR-utspill fra Widerøe, som har fått enorm politisk oppmerksomhet, sier han.

Han mener også at det er vanskelig å få folk til å forstå at det koster å drive flyruter i «småskala».

– Det er dyrt å drive den type operasjoner som Widerøe gjør, og flypassasjerer forventer at flybilletter skal koste 399,-. Det er vanskelig for regionale flyselskaper å forklare kundene at det kan koste det samme å fly et lite propellfly i en halvtime som det koster å fly til Thailand, sier han blant annet.

