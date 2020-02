Widerøe kutter direkteruta til Oslo flere måneder i året

Nyheter

På Helgeland er det følgende ruter som legges ned:

Direkteruten Oslo - Brønnøysund legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul

Direkteruten Oslo – Sandnessjøen legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

Direkteruten Oslo - Mo i Rana legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

Bodø - Mo i Rana avgang fra Bodø 06:25 legges ned torsdag-fredag.

Alle de resterende kuttene: *Bodø - Evenes legges ned. *Andenes - Evenes legges ned. Andenes - Bodø flys direkte og via Stokmarknes. Antall avganger Bodø - Andenes blir likt som i dag. *Bodø - Svolvær: Avgang fra Bodø 06:50 legges ned mandag og tirsdag. *Svolvær - Bodø: Avgang fra Svolvær 07:30 legges ned mandag og tirsdag. *Mo i Rana-Bodø: avgang fra Mo i Rana 07:15 legges ned torsdag fredag. *Florø - Oslo: Avgang fra Florø 09:25 legges ned torsdag og fredag. *Bergen - Florø: Avgang 22:00 legges ned onsdag, torsdag og fredag. *Florø - Bergen: Avgang 06:30 legges ned torsdag og fredag. *Tromsø - Vadsø: Avgang 10:25 fra Tromsø legges ned søndag. *Vadsø - Tromsø: Avgang 11:55 fra Vadsø legges ned søndag. *Tromsø - Alta: Avgang fra Tromsø 08:20 legges ned alle ukedager. *Alta - Tromsø: avgang fra Alta 09:15 legges ned alle ukedager. *Oslo - Hovden: Avgang fra Oslo 08:00 legges ned alle ukedager fra 1.april. *Hovden - Oslo: Avgang fra Ørsta/Volda 09:25 legges ned alle ukedager fra 1. april. *Tromsø - Hammerfest: Avgang fra Tromsø 16:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. *Hammerfest - Tromsø: Avgang fra Hammerfest 17:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. *Direkteruten Oslo – Sandnessjøen legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Brønnøysund legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul *Direkteruten Oslo - Mo i Rana legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Svolvær legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Leknes legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Namsos legges ned i oktober, november, desember og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

Bakgrunnen for kuttene er ifølge selskapet at lønnsomheten for drift av kommersielle kortbaneruter skal være under press, heter det i pressemeldingen. Widerøe skylder på økte avgifter, en svekket norsk krone og en generelle markedsutvikling i Norge.

Totalt skal selskapet kutte 4.000 avganger, som svarer til 15 prosent av den kommersielle produksjonen, og endringene trer i kraft 4. mai i år.

– Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-Norge, sier administrerende direktør i Widerøe Stein Nilsen i pressemeldingen.

Han sier selskapet er en fortvilt situasjon.

– Vi vet at resultatet av disse kuttene blir en transportstandard i en rekke distriktskommuner som ikke er i nærheten av å dekke reisebehovet. Likevel har vi ingen valg. Vi har hatt dialog med Samferdselsdepartementet og vår anbefaling er at flere av disse ruteområdene tas inn som anbud, avslutter Nilsen.

Widerøe mener anbudene blir dyrere, regninga må fylkene ta Driften av kortbanenettet vil av flere årsaker bli dyrere i de kommende årene, ifølge Widerøe-sjefen. At fylkene overtar anbudene vekker «en viss grad av bekymring».

Tidligere sjef for Avinor frykter fylkes-flyruter At fylkeskommunene skal overta ansvaret for FOT-rutene bekymrer Sverre Quale, som tror det vil gå ut over passasjerene.

Tror flyruter kan bli like stor konflikt som ferjeopprøret Når fylkeskommunene skal overta anbudene på kortbanenettet ser transportforsker Gisle Solvoll flere problemer som kan dukke opp.

Flere fløy til og fra Brønnøysund i fjor Passasjertrafikken i Brønnøy og Stokka kom ut i pluss i 2019, mens Mosjøen og Rana fikk nedgang.

Widerøe truer med nedleggelse av 37 ruter ved momsøkning Dersom regjeringen innfører en fellesmoms på 23 eller 25 prosent, varsler flyselskapet Widerøe at de vil legge ned nær 40 innenriksruter, skriver Nationen.