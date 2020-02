Nyheter

Søndag kveld meldte politiet i Nordland om at Utrykningspolitiet (UP) hadde gjennomført en tungbilkontroll i samarbeid med Statens vegvesen på E6 ved Trofors.

Kontrollen hadde fokus på dekk, rus og kjøre- og hviletid.

16 kjøretøy ble kontrollert, og to førere ble ilagt forenklede forelegg for å ikke ha stanset for kontroll.