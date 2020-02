NVE advarer mot isen i innløp, utløp og trange sund

Nyheter

– På Østlandet er det skøytemuligheter under om lag 300 meter over havet, men flere har opplevd å gå gjennom isen når de har trodd at de holdt nok avstand til bekkeinnløp, sier isvarsler i NVE, Ånund Kvambekk.

Under om lag 200 meter over havet har isen blitt kritisk svekket, og mange vann er ikke farbare. Høyere opp har nattefrost og klarvær gjort at istykkelsen har holdt seg, eller vokst. Mer jo høyere man kommer.

Ved inngangen til vinterferien har mildværet smeltet snøen på isen opp til om lag 300 meter over havet. Det ventes fortsatt mildvær så snøen på isen vil trolig smelte opp mot 500 meter over havet og gi muligheter for skøyting høyere opp hvor isen er betydelig tykkere.

– Går du litt opp i høyden på Østlandet, holder god avstand til innløp og utløp, og går på land i farlige sund, vil du kunne få flotte naturopplevelser på is i vinterferien. Men ikke glem at en feilvurdering kan medføre plumping. Gå flere sammen og vær forberedt med tørre klær i vanntett pose, ispigger og kasteline. Vi anbefaler skøytere å skaffe seg isstaver, en kraftig skistav som er uvurderlig til å sjekke isens bæreevne, sier isvarsler Ånund Kvambekk.. «Isstaven er våre øyne!» sier erfarne turskøytere.

Ellers i landet er det få skøytemuligheter. Isen er enten for svak, eller snødekt.

For de som har tenkt seg til fjells på ski, regner vi isen på små vann som farbar over om lag 300 meter over havet på Østlandet, 700–800 meter over havet på Vestlandet, og avtagende til havsnivå nord i Nordland og videre nordover.

De fleste store fjellvannene er også farbare, men noen av de aller største og dypeste har nylig islagt seg eller har isfrie partier, helt nord til Nordland. Med farbar is mener vi at det er mulig å finne en trygg vei over vannet, dersom man legger ruten utenom områder med strøm under isen. Fjellvannene er snødekte.