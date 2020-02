Fylket: - Kan ikke godta Widerøe-kutt

Nyheter

- Dette er et ytterligere hinder i arbeidet med til å utvikle Nordlandssamfunnet. Man kutter all mulighet for samhandling mellom en stor region som Ofoten og fylkeshovedstaden, sier Norvoll i en pressemelding mandag ettermiddag.

Det opplyses at Widerøes pressemelding om at de kutter 4.000 avganger over hele landet ble mottatt med "en viss vantro" hos fylkesrådet i Nordland. Det opplyses også at fylkesrådslederen bare minutter etter at kuttforslagene ble kjent var i kontakt med statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet. Noresjø er 2. nestleder i KrF og var inntil nylig fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland før hun gikk inn som statssekretær da Knut Arild Hareide (KrF) tok over som samferdselsminister.

- Vi kan rett og slett ikke komme til mai og se at disse kuttene blir gjennomført. Vi må finne en løsning før den tid, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Må reise til Harstad og Narvik via Oslo

Fylkesrådsleder Norvoll mener det er mange kuttforslag som vil smerte, og som vil gjøre det vanskeligere å reise mellom både Svolvær og Bodø, og mellom Mo i Rana og Bodø, når morgenflyet tas vekk. Han sier forslaget om å kutte flyruten mellom Bodø og Harstad/Narvik er den mest dramatiske.

- Det er rett og slett ikke akseptabelt. Vi kan ikke drive næringslivsutvikling eller noen form for samhandling mellom Bodø og Ofoten, to av de største byene i Nord-Norge, der man tvinges til å reise via Oslo når man skal møtes, sier Norvoll.

Når Widerøe nå legger ned den kommersielle flyruten de har mellom Bodø og Evenes, så mener Norvoll det finnes en kortsiktig løsning, ved å opprette en FOT-rute. Dette er offentlige subsidierte ruter tilsvarende mange av rutene som Widerøe har anbud på i distriktene.

- Flyruten mellom Bodø og Narvik var subsidiert tidligere. Når den lokale flyplassen i Narvik ble lagt ned og ruten flyttet til Evenes, ble denne tatt bort fra FOT-rute-systemet. Som en midlertidig løsning bør denne på plass, og så får vi jobbe opp mot Samferdselsdepartementet for å finne helhetlige løsninger på lengre sikt, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Tunge avgifter

Norvoll sier i pressemeldingen at han mener det er et paradoks at avgiftsnivået på korte flyruter innad i Nordland avgiftsbelegges mye tyngre enn mellom store flyplasser i Europa.

- Det er ingen tvil om at flybransjen har fått tøffere vilkår de siste årene. Eksempelvis har Widerøe fått en økning fra 2015 til 2018 på 215 millioner kroner i ulike avgifter, Co2-avgift blant annet. Det går et smertepunkt for hvor mye man kan belaste en bransje. Det er jo et stort paradoks at avgiftsbelastningen er mye større for flygninger på kortbanenettet – selve livsnerven for et fylke som Nordland – enn på flygninger som binder Europa sammen via de store flyplassene, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).