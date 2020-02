Personbil kjørte av veien

Nyheter

Politiet melder på Twitter lørdag formiddag at en bil har kjørt av veien på fylkesvei 17 nord for Tjøtta. Det var en person i bilen og personen skal være våken. Nødetater er på vei til stedet.

Klokken 12.45 melder politiet at damen i bilen har blitt tatt med av ambulanse til sykehuset i Sandnessjøen etter at hun klaget på smerter i ryggen.

På Bjørnfjell i Narvik har det vært en trafikkulykke på E10 lørdag formiddag. Her melder politiet at det skal være tre biler involvert og dette omfatter totalt 11 personer. Tre personer er lettere skadd og to personer blir fraktet til sykehuset i Narvik.