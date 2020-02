Nyheter

Lørdag holdt Statens vegvesen kontroll av tungbiler ved E6 på Trofors. På Twitter melder vegvesenet at cirka 50 enheter ble kontrollert. Av disse fikk fire bruksforbud, tre på grunn av uegnede dekk og én for brudd på kjøre- og hviletiden. En person blir anmeldt for kjøring på en annen persons sjåførkort.

Vegvesenet konkluderer til slutt at på tross av dette var det meste veldig bra.