Himmelblå-kjendis skal lede Ramtindkonferansen

Nyheter

Torsdag 28. mai arrangeres Ramtindkonferansen på Brønnøysund videregående skole. I dag ble det offentliggjort at det er skuespiller Lena Ellingsen, kjent som Karoline i Himmelblå, skal være konferansier under næringskonferansen.

Prisbelønnet skuespiller

– Vi er skikkelig begeistret, for vi har jaktet på henne lenge, sier en meget fornøyd prosjektleder, Inger-Gunn Sande i en pressemelding.

Lena Ellingsen fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller for Karoline-rollen under Gullruten i 2009, og har i dag suksess med hovedrollen som Maria i Sound Of Music. Lena har gått på Statens Teaterhøgskole, er ekte nordlending fra Saltdal, og hun sa øyeblikkelig ja, fordi i år klaffet det i forhold til teatret.

– Jeg gleder meg enormt til å komme «hjem» til Himmelblålandet, det var på tide. Det er en spesiell stemning og sjargong oss nordlendinger imellom, og helgelendinger er spesielt trivelige folk. Derfor ser jeg veldig frem til dette, sier Lena Ellingsen.

Ka ska vi lev av?

Daniel Bjarmann-Simonsen skapte både bølger og begeistring på Høyres landsmøte i fjor, da han holdt innledninga «Ka ska vi lev av?». Selv kaller han seg for «Jobb- og verdiskapingspredikant - for liv og lys, i by og bygd». Til daglig er han regiondirektør i NHO Nordland, og jobber kontinuerlig for å gjøre Nordland sterkere og bedre. Tidligere har han vært statssekretær i Næringsdepartementet, og prosjektleder for «Ny by – ny flyplass» i Bodø.

Sammen med lokalt næringsliv og politikere sto han og NHO Nordland på barrikadene for å berge linjene på Brønnøysund videregående skole i vinter. Etter å ha besøkt Sør-Helgeland, konkluderte han med at vi har en jobb å gjøre.

– Jeg trodde ikke det skjedde noe spennende her. Nå har jeg erfart noe annet! Dere er en godt bevart hemmelighet. Kom ut og bli flinkere til å fortelle historien om Sør-Helgeland, var oppfordringa hans.

– Nylig har han vært på Mo og oppfordret dem til å bli mer femi! Altså ikke bare kjøre på med industri og såkalt «harde» verdier. Jeg er spent på hva Daniel har å si til oss Sør-Helgelendinger, sier Inger-Gunn Sande.

Programmet til Ramtind begynner å ta form, men alle brikkene er ikke endelig på plass. Sande garanterer likevel at den faste posten «Den Lokale Suksesstimen» er med, Ramtindprisen skal deles ut og som alltid blir det lokale kulturinnslag.

– En dag med herlig påfyll for hjertet, hjernen og magen, slår prosjektlederen fast.

